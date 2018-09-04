Головин и Степанов стали игроками польского "Орлика"

Нападающий Александр Головин и защитник Стефан Степанов стали игроками польского клуба "Орлик" (Ополе), сообщает hokej.net.

35-летний Головин был выбран "Чикаго" на драфте 2001 гоад, но в НХЛ не играл. Выступал за "Сибирь", "Ак Барс", "Авангард", СКА, "Сибирь", "Спартак", "Югру", "Автомобилист", новокузнецкий "Металлург" и другие команды. Последним его клубом была румынская "Чиксереда". Чемпион России 2004 года в составе "Авангарда". Серебряный призер чемпионата России 2007 года с "Ак Барсом".

25-летний Стефан Степанов выступал за "Буран" в ВХЛ в сезоне-2014/15, после чего не играл на профессиональном уровне.