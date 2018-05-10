Гол дня. Его забил губернатор Подмосковья в ворота губернатора Тульской области

Красивый гол был забит в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Ее забросил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ворота губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Шикарная шайба Воробьева Дюмину: Губернатор Московской области обманул губернатора Тульской pic.twitter.com/gVvkU4NlIQ– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 мая 2018 г.
Материалы других СМИ
андр
Что-то у Паши Буре ноги отказали.Ай умеет.А был русской ракетой.
17:50
Thomas_Boy_
Шикарный гол. Вот такие у нас в России губернаторы! Завидуйте, Кросби и Бержеронка! #PutinTeam=Pobeda
17:18
rusfed 2.0
Не учите тульского губернатора стоять в воротах. Он вас сам научит, как там надо стоять и когда пропускать, бгг. #какстатьгубернатором
17:05