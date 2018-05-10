16:59 | Хоккей

Гол дня. Его забил губернатор Подмосковья в ворота губернатора Тульской области

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Красивый гол был забит в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Ее забросил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ворота губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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андр

Что-то у Паши Буре ноги отказали.Ай умеет.А был русской ракетой.

17:50

Thomas_Boy_

Шикарный гол. Вот такие у нас в России губернаторы! Завидуйте, Кросби и Бержеронка! #PutinTeam=Pobeda

17:18

rusfed 2.0

Не учите тульского губернатора стоять в воротах. Он вас сам научит, как там надо стоять и когда пропускать, бгг. #какстатьгубернатором

17:05

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