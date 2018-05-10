Гол дня. Его забил губернатор Подмосковья в ворота губернатора Тульской области

Красивый гол был забит в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Ее забросил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ворота губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Шикарная шайба Воробьева Дюмину: Губернатор Московской области обманул губернатора Тульской pic.twitter.com/gVvkU4NlIQ – Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 мая 2018 г.