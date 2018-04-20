Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт: "О КХЛ мне рассказывали игроки, которых я когда-то тренировал в университете. Среди них есть и Ник Бэйлен"

Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт рассказал, что многое о российском хоккее он узнал от игроков, с которыми ранее работал. Он также подтвердил статус России как страны, выпускающей множество талантливых игроков.

- Что вы знаете о российском хоккее, о КХЛ и МХЛ? Как много информации у вас было для подготовки к турниру?

- У нас есть не так много информации о КХЛ. Я поговорил с теми игроками, выступающими здесь, которых я когда-то тренировал в университете. Среди них есть и Ник Бэйлен - очень хороший защитник, выступающий за челябинский "Трактор". Много разговаривали с ним о городах - хозяевах турнира, об аренах и о том, чего можно ожидать, находясь в дороге. Что касается МХЛ - я почти ничего не слышал о ней, но точно знаю, что в России всегда появляются великолепные игроки, которые потом оказываются и в североамериканских юниорских лигах, например, Андрей Свечников.

Напомним, что в стартовом матче юниорского чемпионата мира-2018 сборная США под руководством Апперта в Магнитогорске проиграла Канаде со счетом 4:6, но во второй групповой игре выиграла у Швейцарии - 8:5.

В следующем матче, 22 апреля США сыграют со Швецией, начало - 13.30 по московскому времени. (Юрий ШИРИНКИН)