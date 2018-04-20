Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт - о Джеке Хьюзе: "В шестнадцать лет у него есть все, чтобы побеждать!"

Главный тренер юниорской сборной США Сет Апперт рассказал о таланте форварда Джека Хьюза - фаворита драфта-2019. Он также объяснил, что его отличает как игрока мирового класса.

- Что вы скажете о роли Джека Хьюза в команде по двум первым матчам?

- Джек - игрок мирового класса! Большую часть своего игрового времени он доминирует. Хьюз уже справляется с давлением, как на самом льду, так и за пределами. В шестнадцать лет у него уже есть все, чтобы побеждать!

- С кем вы можете сравнить его из нынешних звезд?

- Я думаю, что вы догадываетесь. Многие люди говорят о скорости Джека. Его скорость прям как у Макдэвида. И, конечно же, интеллект! Он способен совершать действия на полной скорости. Некоторые игроки начинают замедляться, чтобы найти следующее игровое решение, но он ничуть не сбавляет!

Напомним, что в стартовом матче юниорского чемпионата мира между сборными США и Канады (4:6), американский форвард отметился голом и двумя результативными передачами.

Турнир проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.(Юрий ШИРИНКИН)