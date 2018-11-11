Главный тренер юниорской сборной - о победе на Кубке Вызова: "Думал, в финале сыграем с канадцами"

Главный тренер юниорской сборной России до 17 лет Сергей Голубович рассказал о победе на Кубке Вызова. Наша команда обыграла в финале турнира финнов (2:1) и стала победителей соревнований впервые с 2014 года.

- На самом деле, я не ожидал такого результата, что мы сыграем в финале с финнами - думал, что туда пройдут канадцы. Был такой турнир, что не было слабых команд откровенно. Все игры в плей-офф были без явного преимущества, за исключением нашего матча с чехами - крупный счет был (5:0 - Прим. "СЭ"). Мы с финнами летом проводили три контрольных матча - два выиграли, в одной уступили в овертайме. Особых проблем они нам не доставляли. Да, сегодня кто-то стушевался в первом периоде, но потом все было в порядке. Пока не буду говорить, что эта команда - самый талантливый возраст в российском хоккее, но очевидно, что у этих ребят есть характер. (Алексей Шевченко)