Герман Рубцов: "Характер у молодых российских хоккеистов сильнее, чем у североамериканских"

Нападающий "Витязя" и молодежной сборной России Герман Рубцов заявил, что игроки национальной команды по характеру и жесткости не уступают североамериканским и готовы это продемонстрировать на чемпионате мира 2017 года в Канаде. В среду на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске молодежная сборная завершила цикл подготовки к Турниру четырех наций, который состоится в Чехии с 26 по 28 августа. Россияне встретятся с хозяевами соревнований, а также со сборными Швеции и Финляндии. Также Рубцов, выбранный в июне в первом раунде драфта новичков "Филадельфией" под общим 22-м номером, рассказал, что советы опытного Максима Афиногенова помогают ему правильно подготовиться перед возможным переездом в НХЛ.

– Сам по себе чемпионат мира является большим стимулом показать хорошую игру, тем более когда он пройдет на площадках в Монреале, там будут все специалисты, скауты, – цитирует ТАСС Рубцова. – С нетерпением жду турнира, буду выкладываться на все сто и пытаться показать свои лучшие качества. У нас в команде собрались ребята, которые смогут бороться с североамериканскими командами, все готовы биться, сражаться на "пятачке", много физически крепких парней, да и характер у нас, думаю, посильнее, чем у канадцев или американцев, так что нам без разницы, против кого выходить на лед. Мы готовы доказать, что сильнее любого соперника.

Максим Афиногенов много подсказывает в игровом плане: как открыться, пас лучше отдать, многому учит – здорово, что я с ним в одной команде. Про Америку много полезного рассказывал, говорил, что Филадельфия – отличный город. Советовал сильно не торопиться уезжать в НХЛ, так как всему свое время.