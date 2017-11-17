"Гатино" обменял Абрамова в "Викториявилль" во время матча молодежной сборной России

Клуб юниорской лиги Квебека "Гатино" обменял нападающего Виталия Абрамова в "Викториявилль" на несколько драфт-пиков, сообщает TVA Sports. Это произошло во время матча CIBC Canada Russia Series между молодежной сборной России и командой лиги QMJHL (2:1), в котором Абрамов отличился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей и набрал 25 (12+13) очков. В прошлом сезоне он выиграл призы лучшему бомбардиру и самому ценному игроку лиги.

"Гатино" занимает 11-е место в турнирной таблице QMJHL, "Викториявилль" – 15-е.