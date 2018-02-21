"Фонбет": у Норвегии призрачные шансы в игре с Россией

21 февраля сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады встретится со сборной Норвегии. Матч начнется в 10.40 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" уверены в российских хоккеистах. На победу команд Олега Знарка принимаются ставки с коэффициентом 1.05. Успех сборной Норвегии оценивается коэффициентом 22.00. На ничью можно поставить за 15.00.

Игроки согласны с букмекерами: на победу России поставили 84% клиентов, на победу сборной Норвегии – 13%, на ничью – 3%.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в матче будет заброшено меньше семи шайб. На ТМ 6,5 можно поставить за 1.53, на ТБ 6,5 – за 2.35. Большинство клиентов верит в более результативный исход игры: на ТБ 6,5 поставили 52% игроков, на ТМ 6,5 – 48%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Наиболее популярна ставка на победу России, ее предпочло большинство игроков – 51%. На ТБ 5,5 и на победу россиян с форой -3,5 поставили 15% клиентов. Ставку на победу Норвегии выбрали 10% игроков, победу России с форой -1,5 – 9%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная зарегистрированная ставка – на победу сборной России с коэффициентом 1.03. Ее включили в экспресс на сумму 9 000 рублей. В среднем на матч России и Норвегии ставят 100 рублей.

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