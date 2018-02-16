"Фонбет" практически не сомневается в победе России над Словенией

В пятницу, 16 февраля, хоккеисты сборной России проведут второй матч группового турнира Олимпиады-2018. Соперником нашей команды станет Словения. Игра пройдет стадионе Gangneung Hockey Centre.

В первой игре турнира подопечные Олега Знарка сенсационно проиграли Словакии (2:3), ведя по ходу встречи 2:0. Сейчас россияне занимаю последнее место в группе, а словенцы, которые не менее сенсационно обыграли США (3:2 ОТ), расположились на третье строчке. Правда, американцы и словаки имеют на одну игру больше.

Главный тренер сборной России Олег Знарок уже на следующий день после поражения от Словакии начал вносить коррективы в звенья своей команды. Поможет ли это? Букмекерская компания "Фонбет" практически не сомневается в этом.

Так, "Фонбет" верит в победу российских хоккеистов с коэффициентом 1.06, но если национальная команда России снова проиграет в основное время, то вы сможете увеличить сумму ставки в 19 раз – коэффициент 19.00. Если основное время игры Россия – Словения закончится вничью, то сможете выиграть в 15 раз больше, чем поставили.

Большинство болельщиков не сомневается в победе России – так П1 берут 68% игроков, в ничью верят всего 4%, но и П2 – достаточно популярная ставка, ее берут 28% человек. Кроме того, чуть больше половины клиентов букмекера "Фонбет" уверены, что команды забросят менее 6,5 гола – таких игроков 58%, в "тотал больше" верят 42% человек.

Самая крупная на данный момент ставка – одинар 100 тысяч рублей на победу Росии с учетом овертайма и буллитов с коэф. 1.03. Средняя ставка на эту иру– 515 рублей.