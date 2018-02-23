"Фонбет": 84% процентов игроков верят в победу России над Чехией

23 февраля сборная России по хоккею встретится со сборной Чехии в полуфинальном матче Олимпиады-2018. Встреча начнется в 10.40 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ В МАТЧЕ?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом встречи сборную России. На победу россиян принимаются ставки с коэффициентом 1.37, на победу сборной Чехии – с коэффициентом 6.50. На ничью можно поставить за 5.50.

Игроки тоже верят в успех России – 84% поставили на победу российских хоккеистов, 12% – на победу чехов. На ничью поставили 4% клиентов.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

"Фонбет" полагает, что в матче будет заброшено меньше семи шайб. На ТМ 6,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.30, на ТБ 6,5 – с коэффициентом 3.20.

Игроки тоже склоняются в пользу тотала меньше 6,5 шайб – на него поставили 98% клиентов, а на тотал больше 6,5 – всего 2%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу сборной России, ее выбрало большинство игроков – 71%. 11% клиентов предпочли победу сборной Чехии. Дальше по популярности идут ставки на победу России с форой (-1) и (-1,5) – 6% и 5%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – на победу сборной России с учетом буллитов и овертайма с коэффициентом 1.20. Она входит в экспресс на сумму 150 000 рублей. В среднем на матч России и Чехии ставят 545 рублей.

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