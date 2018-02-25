Финал Олимпиады. Россия – Германия: трансляция, видео

В воскресенье, 25 февраля, в 7.10 по московскому времени хоккейная сборная России сыграет в финале Олимпиады в Пхенчхане. Подопечные Олега Знарка встретятся с командой Германии. Игра пройдет на стадионе Gangneung Hockey Centre в Пхенчхане. На турнире россияне потерпели всего одно поражение, уступив в стартовой игре словакам – 2:3. В плей-офф они прошли Норвегию и Чехию. Немцы в свою очередь в раунде навылет справились со Швейцарией, Швецией и Канадой.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Германия (видео).

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Прямая трансляция Россия – Германия (видео).