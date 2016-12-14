18:06 | ХОККЕЙ

ФХР высказала соболезнования в связи с кончиной Цыгурова

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Федерация хоккея России высказала соболезнования в связи с кончиной Геннадия Цыгурова. Заслуженный тренер СССР скончался сегодня на 75-м году жизни.

"Федерация хоккея России приносит соболезнования в связи с кончиной Геннадия Цыгурова. Мы глубоко опечалены новостью об этой трагедии и выражаем слова искренней поддержки родным и близким Геннадия Фёдоровича", – говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

Геннадий Цыгуров: "Сын умер в пятистах метрах от дома.
Каждый вечер хожу мимо этого места…"

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/ofnews/card/?id_4=12819

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