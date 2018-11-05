ФХР поздравила Яшина с 45-летием

Федерация хоккея России поздравила экс-хоккеиста Алексея Яшина с днем рождения. Чемпиону мира 1993 года в составе сборной России исполнилось 45 лет.
– В этот отличный день отмечает юбилей чемпион мира 1993 года Алексей Яшин, – написала Федерация хоккея России в Твиттере. – Поздравляем нашего прославленного нападающего и желаем семейного благополучия, отменного здоровья и удачи в каждом начинании. Присоединяйтесь к поздравлениям, друзья!
45-летний заслуженный мастер спорта является серебряным призером Олимпиады в Нагано (1998 год) и обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити (2002 года).
🎂 В этот отличный день отмечает юбилей чемпион мира 1993 года Алексей Яшин!– Хоккей России (@russiahockey) 5 ноября 2018 г.
Поздравляем нашего прославленного нападающего и желаем семейного благополучия, отменного здоровья и удачи в каждом начинании 🎉
Присоединяйтесь к поздравлениям, друзья!https://t.co/AenpVg6EpO pic.twitter.com/t04bVu4gSA