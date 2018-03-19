ФХР поздравила Путина с победой на выборах

Федерация хоккея России поздравила Президента РФ Владимира Путина с победой на выборах и пожелала ему дальнейших успехов в развитии нашей страны и отечественного спорта.
"Поздравляем Владимира Владимировича Путина с победой на выборах! Федерация хоккея России поздравляет Владимира Владимировича с безоговорочной победой и желает дальнейших успехов в государственных делах, развитии нашей страны и отечественного спорта! Благодаря вашей неоценимой поддержке продолжается планомерный прогресс российского хоккея, результатом которого стали золотые медали на прошедших Олимпийских играх в Пхенчхане. Впереди предстоит большая масштабная работа, а с вашей поддержкой и участием отечественный спорт несомненно ждут новые победы!", – говорится в сообщении в Твиттере ФХР.
Поздравляем Владимира Владимировича Путина с победой на выборах!– Хоккей России (@russiahockey) 19 марта 2018 г.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. Победу на них одержал Владимир Путин. pic.twitter.com/LyM8HCHl9Q