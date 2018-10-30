ФХР поздравила Панарина с днем рождения

Федерация хоккея России поздравляет нападающего национальной сборной России и клуба НХЛ "Коламбус Блю Джэкетс" Артемия Панарина.

- Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Артемия с 27-летием и желает крепкого здоровья, счастья, замечательного настроения и новых спортивных достижений! - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В текущем сезоне форвард провел 10 игр в НХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 10 передач.

Панарин - обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.