ФХР поздравила Панарина с днем рождения

Федерация хоккея России поздравляет нападающего национальной сборной России и клуба НХЛ "Коламбус Блю Джэкетс" Артемия Панарина.
- Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Артемия с 27-летием и желает крепкого здоровья, счастья, замечательного настроения и новых спортивных достижений! - говорится в сообщении пресс-службы федерации.
В текущем сезоне форвард провел 10 игр в НХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 10 передач.
Панарин - обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.
🎂 Сегодня 2⃣7⃣-й день рождения празднует нападающий российской сборной Артемий Панарин!– Хоккей России (@russiahockey) 30 октября 2018 г.
Желаем новых побед и ежедневных радостей! ✨
А свои поздравления обладателю серебра ЧМ-2015 и бронзы ЧМ-2016 и ЧМ-2017 можно оставлять в реплаях👇https://t.co/s1oIGh9vQ0 pic.twitter.com/XoJLo7xzzQ