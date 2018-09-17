10:57 | Хоккей

ФХР поздравила Овечкина с 33-летием

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ФХР в официальном Твиттере поздравила с днем рождения капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Трехкратному чемпиону мира, обладателю Кубка Стэнли-2018 сегодня исполнилось 33 года.

Также поздравления с днем рождения получил форвард СКА Николай Прохоркин, которому исполнилось 25.

 

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