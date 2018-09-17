ФХР поздравила Овечкина с 33-летием

🎉 Нападающему сборной России, трёхкратному чемпиону мира Александру Овечкину сегодня исполняется 33 года, с чем мы его от всей души поздравляем!

🎊 Желаем Александру продолжать достигать всё новые карьерные высоты и радовать нас красивыми шайбами, а также счастья и благополучия! pic.twitter.com/39XQd0eoqS