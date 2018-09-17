ФХР поздравила Овечкина с 33-летием

ФХР в официальном Твиттере поздравила с днем рождения капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Трехкратному чемпиону мира, обладателю Кубка Стэнли-2018 сегодня исполнилось 33 года.
🎉 Нападающему сборной России, трёхкратному чемпиону мира Александру Овечкину сегодня исполняется 33 года, с чем мы его от всей души поздравляем!– Хоккей России (@russiahockey) 17 сентября 2018 г.
🎊 Желаем Александру продолжать достигать всё новые карьерные высоты и радовать нас красивыми шайбами, а также счастья и благополучия! pic.twitter.com/39XQd0eoqS
Также поздравления с днем рождения получил форвард СКА Николай Прохоркин, которому исполнилось 25.
🎂 Николаю Прохоркину - 2⃣5⃣– Хоккей России (@russiahockey) 17 сентября 2018 г.
🎁 С радостью поздравляем с днём рождения нашего замечательного нападающего и желаем ему много ярких матчей, а также счастья и замечательного настроения! pic.twitter.com/hPuLjrboMS