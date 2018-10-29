ФХР поздравила Никиту Зайцева с днем рождения

ФХР поздравила с днем рождения защитника сборной России Никиту Зайцева в своем Твиттере. Игроку исполнилось 27 лет.

– Поздравляем бронзового призера ЧМ-2016 и защитника сборной России с днём рождения, – написала ФХР в Твиттере. – Желаем сегодня и каждый день – только побед, и пусть удача сопутствует во всём! Присоединяйтесь к поздравлениям.

27-летний Зайцев выступает за "Торонто"​. В текущем сезоне хоккеист провел 11 матчей за команду и отдал две голевые передачи.

Российский защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Становился победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году.