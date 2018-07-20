ФХР поздравила Дацюка с 40-летием

ФХР в Твиттере поздравила с днем рождения капитана и нападающего сборной России Павла Дацюка. Сегодня, 20 июля, форварду исполняется 40 лет.
"Дацюк - единственный в мире игрок, который является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли", - отмечается в сообщении федерации.
В прошлом сезоне форвард в качестве капитана привел национальную команду к первым с 1992 года золотым медалям Олимпийских игр.
🎉 Сегодня капитану сборной России Павлу Дацюку исполнилось 40 лет! Дацюк - единственный в мире игрок, который является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли. pic.twitter.com/BRYrsFmqEZ– Хоккей России (@russiahockey) 20 июля 2018 г.
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