ФХР поздравила Дацюка с 40-летием

ФХР в Твиттере поздравила с днем рождения капитана и нападающего сборной России Павла Дацюка. Сегодня, 20 июля, форварду исполняется 40 лет.

"Дацюк - единственный в мире игрок, который является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина и Кубка Стэнли", - отмечается в сообщении федерации.

В прошлом сезоне форвард в качестве капитана привел национальную команду к первым с 1992 года золотым медалям Олимпийских игр.