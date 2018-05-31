ФХР попрощалась со Знарком и Витолиньшем

ФХР в официальном сайте попрощалась с бывшим главным тренером сборной Олегом Знарком и его ассистентом Харийсом Витолиньшем. Дуэт специалистов трудился в сборной на протяжении четырех лет. В конце апреля Витолиньш покинул сборную в связи с истечением контракта. Знарок перешел на должность консультанта и помогал новому главному тренеру Илье Воробьеву на чемпионате мира-2018.
Со Знарком и Витолиньшем сборная России выиграла чемпионат мира-2014, взяла серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и 2017, а также победила на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
"Федерация хоккея России благодарит за проделанную работу специалистов Олега Знарка и Харийса Витольиньша! В течение четырех лет главный тренер Олег Знарок и его ассистент Харийс Витолиньш трудились в национальной сборной.
За это время команда завоевала 4 медали чемпионата мира: золото, серебро и две бронзы, а также была достигнута главная цель – впервые за 26 лет сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр. Большое спасибо за работу! Успехов и удачи в дальнейшей профессиональной деятельности!" - говорится в заявлении ФХР.
В мае президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что намерен предложить Знарку остаться на должности консультанта.
За это время команда завоевала 4 медали чемпионата мира: 🥇, 🥈 и две 🥉, а также была достигнута главная цель – впервые за 26 лет сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр. Большое спасибо за работу! Успехов и удачи в дальнейшей профессиональной деятельности! pic.twitter.com/PSC1aBkQsa– Хоккей России (@russiahockey) 31 мая 2018 г.
pashok81
По-моему только в нашей стране могут расстаться с курицей, которая несет золотые яйца! Похожая история любви была у Быкова с Салаватом. Просто абсурд ситуации.
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