ФХР положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах

Глава ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что организация положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах. Напомним, сегодня Виталий Мутко был рекомендован на место вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а его место министра спорта займет олимпийский чемпион фехтовальщик Павел Колобков.

– Федерация хоккея России положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Виталий Леонтьевич станет вице-премьером – высокий государственный пост свидетельствует о том, насколько пристально внимание к спорту в нашей стране. Павел Колобков – в прошлом замечательный спортсмен, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. У него богатый опыт управления нашим спортом, и очень хорошо, что у нас есть преемственность.

Мы взаимодействуем по многим аспектам, синхронно работаем по программам развития нашего вида спорта. Уверен, наше сотрудничество будет только развиваться и крепнуть.