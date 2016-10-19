20:28 | ХОККЕЙ

ФХР положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах

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Глава ФХР Владислав Третьяк подчеркнул, что организация положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах. Напомним, сегодня Виталий Мутко был рекомендован на место вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а его место министра спорта займет олимпийский чемпион фехтовальщик Павел Колобков.

– Федерация хоккея России положительно воспринимает изменения в высших спортивных структурах, – приводит ТАСС слова Третьяка. – Виталий Леонтьевич станет вице-премьером – высокий государственный пост свидетельствует о том, насколько пристально внимание к спорту в нашей стране. Павел Колобков – в прошлом замечательный спортсмен, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. У него богатый опыт управления нашим спортом, и очень хорошо, что у нас есть преемственность.

Мы взаимодействуем по многим аспектам, синхронно работаем по программам развития нашего вида спорта. Уверен, наше сотрудничество будет только развиваться и крепнуть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3718185

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