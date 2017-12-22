ФХР окажет поддержку отстраненным хоккеисткам сборной России

Федерация хоккея России выступила с заявлением по решению Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских хоккеисток от Игр.

"ФХР ознакомилась с решениями Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета в отношении еще двух хоккеисток национальной сборной России, выступавших на Олимпийских играх в Сочи (ранее было рассмотрены дела 7 игроков команды).

Согласно этим решениям, две спортсменки (Анна Щукина и Татьяна Бурина) пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в каком-либо качестве. При этом Бурина уже закончила игровую карьеру. Отметим, что в ходе разбирательства, как и в предыдущем случае, в пробах хоккеисток не было обнаружено запрещенных веществ. ФХР считает выводы комиссии в отношении отстраненных спортсменок безосновательными, доказательства недостаточными и окажет хоккеисткам всестороннюю поддержку и содействие в оспаривании данных решений.

ФХР полностью поддерживает и строго следует правилам и рекомендациям ВАДА по организации антидопинговой деятельности, предпринимает на своем уровне необходимые меры по борьбе с допингом в соответствии установленными антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. Хоккеисты всех спортивных сборных команд России по хоккею безукоризненно выполняют требования Всемирного антидопингового агентства и проходят допинг-контроль на регулярной основе", – говорится в заявлении.