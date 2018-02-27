ФХР: контракты тренеров сборной России истекают 31 мая

ФХР в своем официальном Твиттере сообщила, что срок действия контрактов тренерского штаба сборной России истекают 31 мая 2018 года. Отмечается, что в соглашениях прописана опция их продления.
Напомним, что сборная России во главе с Олегом Знарком завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018, также он выигрывал чемпионат мира-2014, брал бронзу турнира в 2016 и 2017 году, а также серебро в 2015 году.
В тренерский штаб сборной, помимо Знарка, входят Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов.
Отвечаем на популярный вопрос о продолжении работы тренерского штаба национальной сборной - действующие контракты всех тренеров команды истекают 31 мая 2018 года с возможностью продления.– Хоккей России (@russiahockey) 27 февраля 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Алексей Жамнов
- Харийс Витолиньш
- Рашит Давыдов
- Игорь Никитин
- Илья Воробьев
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Ламакин Т
Braconier, у Знарка разве бывает не боевой настрой? Уйти сейчас это было бы конечно красиво. А кто взамен? Пока, что вижу только Илью Воробьева. Выдержит он тот пресс, который на Знарка давил четыре года?
15:59
karlikf1
Что, неужели продлят Знарка? Не дай бог, как говорится. Ни его, ни Билялетдинова больше не надо, никогда!
12:27
Braconier
Нужно уходить вовремя. Правильное решение - уйти по собственному (соглашению сторон). В хоккей должны придти новые люди с боевым настроем, с новыми мыслями.
11:19
Островзаячий
А как хочется чтобы и в футбольной сборной закончился контракт с Черчесовской бригадой 31 мая.
10:05