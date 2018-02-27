ФХР: контракты тренеров сборной России истекают 31 мая

ФХР в своем официальном Твиттере сообщила, что срок действия контрактов тренерского штаба сборной России истекают 31 мая 2018 года. Отмечается, что в соглашениях прописана опция их продления.

Напомним, что сборная России во главе с Олегом Знарком завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018, также он выигрывал чемпионат мира-2014, брал бронзу турнира в 2016 и 2017 году, а также серебро в 2015 году.

В тренерский штаб сборной, помимо Знарка, входят Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов.