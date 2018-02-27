09:09 | Хоккей

ФХР: контракты тренеров сборной России истекают 31 мая

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ФХР в своем официальном Твиттере сообщила, что срок действия контрактов тренерского штаба сборной России истекают 31 мая 2018 года. Отмечается, что в соглашениях прописана опция их продления.

Напомним, что сборная России во главе с Олегом Знарком завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018, также он выигрывал чемпионат мира-2014, брал бронзу турнира в 2016 и 2017 году, а также серебро в 2015 году.

В тренерский штаб сборной, помимо Знарка, входят Харийс Витолиньш, Игорь Никитин, Илья Воробьев, Алексей Жамнов и Рашит Давыдов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Ламакин Т

Braconier, у Знарка разве бывает не боевой настрой? Уйти сейчас это было бы конечно красиво. А кто взамен? Пока, что вижу только Илью Воробьева. Выдержит он тот пресс, который на Знарка давил четыре года?

15:59

karlikf1

Что, неужели продлят Знарка? Не дай бог, как говорится. Ни его, ни Билялетдинова больше не надо, никогда!

12:27

Braconier

Нужно уходить вовремя. Правильное решение - уйти по собственному (соглашению сторон). В хоккей должны придти новые люди с боевым настроем, с новыми мыслями.

11:19

Островзаячий

А как хочется чтобы и в футбольной сборной закончился контракт с Черчесовской бригадой 31 мая.

10:05

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