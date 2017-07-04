ФХР и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Москве ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая заключили меморандум взаимопонимании по вопросам сотрудничества. На церемонии присутствовали президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров "Куньлуня" Билли Нгок.

Организации согласовали вопрос организации и проведения международного турнира "Кубок Шелкового пути" с сезона-2018/19 с участием российских и китайских хоккейных команд. Также было подписано соглашение о включении второй китайской команды в чемпионат ВХЛ. Базироваться клуб будет в Цзилине.