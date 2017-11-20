Фетисов договорился о проведении хоккейного матча на Северном полюсе с участием мировых звезд

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов во время рабочего визита в Гарвард и Организацию объединенных наций договорился о проведении в апреле 2019 года при участии мировых звезд спорта хоккейного матча на Северном полюсе, в Арктике, информирует "Интерфакс".

– "Матч мира" призван в очередной раз доказать, что спорт находится вне политики и призван в первую очередь служить мостом, объединяющим всех спортсменов и болельщиков всего мира. Данное мероприятие также призвано обратить внимание мировой общественности и средств массовой информации на проблему изменения климата и таяния льдов в Арктике, – говорится в пресс-релизе. – Планируется, что участие в ней примут политики и спортсмены всех стран входящих в Арктический совет (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция).

Отмечается, что заинтересованность в поддержке данной инициативы высказали крупные международные спортивные и экологические организации. В ближайшее время будет разработан формат матча и определятся критерии отбора участников.