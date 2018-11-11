Евгений Кетов: "Привык, что не могу забить, и не делал из этого трагедию"

Капитан сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, нападающий СКА Евгений Кетов прервал свою безголевую серию в матче против Швеции (4:1). 32-летний хоккеист последний раз поражал ворота соперника 16 января 2018 года.

– Очень рад сам, что забил наконец, очень рады за меня и семья, и друзья, – цитирует Кетова "РИА Новости". – Если честно, я уже даже привык как-то, что не могу забить, и не делал из этого трагедию. Выходил, терпел, не получалось. Главное, что с командным результатом у нас все в порядке. В СКА есть кому забивать, а наше четвертое звено с Ильей Каблуковым и Виктором Тихоновым все-таки в другой хоккей играет.

Кетов становился чемпионом мира в 2017 году в составе сборной России. Хоккеист СКА является бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ сезона-2017/2018.