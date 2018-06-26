"Это лучший день в моей жизни". Якушев включен в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

- Это лучший день в моей жизни, - приводит журналист Дэн Розен слова Якушева.



Помимо 71-летнего Якушева, в Зал славы попали канадский вратарь Мартин Бродо, канадский нападающий Мартен Сан-Луи, а также канадская хоккеистка Джейна Хеффорд.



Также в Зал хоккейной славы включены первый чернокожий хоккеист в истории НХЛ Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Бетмэн.



Якушев станет первым с 2005 года членом Зала хоккейной славы, никогда не игравшим в НХЛ. Последним таким хоккеистом был Валерий Харламов. Также Якушев - девятый по счету отечественный член Зала хоккейной славы.

Церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября.