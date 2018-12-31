"Если бы не вы, мы бы не стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами". Поздравления от Третьяка

Президент ФХР Владислав Третьяк в преддверии Нового года обратился к болельщикам.

"Для меня большая честь сегодня от хоккейной семьи, от олимпийцев, от ветеранов, от всех чемпионов разных годов поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, счастья, удачи. Большое спасибо, что вы болеете за нас, поддерживаете.

Если бы не вы, мы бы никогда не становились чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Мы вас очень любим и постараемся в будущем радовать вас победами. С Новым годом, счастья, здоровья и мира на Земле", - говорится в обращении Третьяка, опубликованном в Твиттере ФХР.