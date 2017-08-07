Егор Коршков: "Канадцы не должны были почувствовать, что мы слабее"

Нападающий олимпийской сборной России Егор Коршков после победы над Канадой (3:2) на турнире Sochi Hockey Open отметил, что его звено часто принимало участие в стычках, чтобы наказывать соперника. Также хоккеист считает, что Канада в любом составе будет хорошей командой.

– Расскажите про драку в конце второго периода, что там произошло?

– Там вроде Саню Полунина ударили исподтишка, – сказал Коршков. – Любушкин вступился, ну и дальше мы все друг за друга пошли вперед, все заступились. Тем более такая стычка получилась. Нельзя было уступать в характере канадцам, чтобы они не почувствовали, что мы слабее. Поэтому так вышло. Эмоции где-то перехлестнули. Это нормально.

– Ваша тройка больше всего принимала участие в стычках.

– Не знаю, может, где-то кто-то цеплялся. Привыкли друг за друга играть. Нельзя упускать такие моменты, надо наказывать их. Показывать, что мы хозяева. Поэтому так и выходило.

– Кого рукой к себе подзывали?

– Да я не помню уже, кто там был. Кто хотел – того и звал.

– Но сами считаете, что по очкам победили?

– Да мы все там в драке выиграли, у них шансов даже не было.

– Канаду собрали буквально с нуля. Насколько чувствуется их класс?

– Любая Канада хороша. Не важно, кто там собирается. Хорошая команда у них, даже если с нуля собрали. Тем более у них отбор на Олимпиаду. Поэтому тоже все хотят попасть туда, как у нас в команде, все проявляют себя. (Игорь ЕРОНКО)