Эдгарс Масальскис: "Бардак хоккейной федерации тянет сборную Латвии вниз"

Вратарь "Лады" Эдгарс Масальскис подчеркнул, что неорганизованность в Латвийской хоккейной федерации тянет вниз сборную страны. Национальная команда, уступив Германии (2:3) впервые с 1998 года не смогла пробиться на Олимпийские игры.

Голкипер, принимавший участие в 12 чемпионатах мира, во вторник объявил, что завершает выступление за национальную команду.

- Пришло время (завершить карьеру в сборной - Прим. "СЭ"). Я ждал момента, когда могу оставить спокойно ворота, - приводит "Р-Спорт" слова Масальскиса. - Думаю, время, отпущенное мне в сборной, прошло, я отыграл и настал черед для других, - В сборной реальные проблемы и все это знают. Поэтому другие и говорят - а для кого это надо, и не приезжают. Вопросы надо задавать Латвийской хоккейной федерации. Начиная с (главы ЛХФ - Прим. "СЭ") Кирова Липмана, а также всем остальным работникам ЛХФ, на которых лежит ответственность - почему хоккеисты не едут в сборную? Чтобы они приезжали каждый год, федерации необходимо найти мотивацию для них.

Все начинается с федерации. Принятые в последнее решения - это ненормально. Там нет ничего общего с хоккеем. Менять тренеров туда-сюда, лгать, когда один говорит одно, другой - другое, а Липман посередине. Там большой бардак. Бардак, который надо разгребать. И чем дольше он будет продолжаться, тем дольше мы будем скользить вниз. Скольжение по нисходящей уже есть. Это очевидно. И пока что-то не поменяется или не будет наведен серьезный порядок, ничего хорошего не будет в дальнейшем.

Все время проползаем сквозь игольное ушко, 20 лет держимся в элите и все время ездим на Олимпийские игры - это нечестно хотя бы по отношению к той же самой сборной Германии.