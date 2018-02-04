Джефф Плэтт: "Не жалею, что не еду на Олимпиаду со сборной Канады"

Нападающий ЦСКА и сборной Белоруссии Джефф Плэтт не жалеет о потерянном шансе сыграть за сборную Канады на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Также уроженец Торонто подчеркнул, что матчи против "кленовых листьев" для него особенные.

– Одним из важнейших факторов моего приезда стали соперники, с которыми сыграет белорусская сборная в товарищеских матчах, – приводит belarushockey.com слова Плэтта. – Пожалуй, это две сильнейшие команды мирового хоккея – России и Канады. Мы проверим чего стоим, на фоне этих дружин. Конечно, игра против Канады для меня всегда особенная.

Приняв белорусское гражданство я лишился шансов попасть в сборную Канады на Олимпиаде-2018? Никаких сожалений. У сборной Белоруссии была возможность через квалификацию пробиться на Олимпийские игры, тот шанс был реальный и им нужно было воспользоваться. Сейчас мы в той ситуации, в которую сами попали, не сделав тогда решающий шаг. В свое время я принял решение стать хоккейным белорусом и нечего об этом жалеть.

Я планирую сыграть на чемпионате мира-2018 в Дании, если на меня будут рассчитывать, и я попаду в состав. Помешать этому могут только какие-то экстраординарные события. Могу сказать честно, мне всегда приятно приезжать в сборную, здесь много приятелей и даже когда состав меняется, появляются новые люди, то все равно ощущаешь, что возвращаешься словно домой, в свою родную сборную