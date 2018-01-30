Дубль Капризова помог сборной России обыграть Белоруссию

Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Напомним, что встреча проходила в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Дублем в этом матче отметился Кирилл Капризов, один гол на счету Павла Дацюка. Две голевые передачи сделал Вадим Шипачев.

Следующий матч команда Олега Знарка проведет против "Спартака" 4 февраля.

Товарищеский матч

Россия – Белоруссия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Капризов - 1 (Нестеров, Ковальчук), 8:31 - 1:0. Капризов - 2 (Мозякин, Шипачев), 24:21 - 2:0. Дацюк - 1 (бол., Войнов), 28:42 - 3:0.

Вратари: Кошечкин - Карнаухов.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (17+11+5) - 10 (3+1+6).

Судьи: Гофман, Оленин.

30 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 10981 зритель.

Текстовая трансляция матча Россия - Белоруссия