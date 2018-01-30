Дубль Капризова помог сборной России обыграть Белоруссию

Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Напомним, что встреча проходила в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Дублем в этом матче отметился Кирилл Капризов, один гол на счету Павла Дацюка. Две голевые передачи сделал Вадим Шипачев.
Следующий матч команда Олега Знарка проведет против "Спартака" 4 февраля.
Товарищеский матч
Россия – Белоруссия – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Капризов - 1 (Нестеров, Ковальчук), 8:31 - 1:0. Капризов - 2 (Мозякин, Шипачев), 24:21 - 2:0. Дацюк - 1 (бол., Войнов), 28:42 - 3:0.
Вратари: Кошечкин - Карнаухов.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 33 (17+11+5) - 10 (3+1+6).
Судьи: Гофман, Оленин.
30 января. Москва. ВТБ Ледовый дворец. 10981 зритель.
Текстовая трансляция матча Россия - Белоруссия
1:0 – Кирилл Капризов ⚡️#RUSBLR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/MMvqKCOcEm– Хоккей России (@russiahockey) 30 января 2018 г.
2:0 – Кирилл Капризов 👍#RUSBLR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/mSudbEA2BP– Хоккей России (@russiahockey) 30 января 2018 г.
3:0 - Павел Дацюк 💪#RUSBLR #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/63RLvbVCIB– Хоккей России (@russiahockey) 30 января 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Вадим Шипачев
- Кирилл Капризов
Romka3101
Весёлый©...А разве Олимпиада уже началась?
21:52
Весёлый©
А разве мы уже не ОАР?
21:50