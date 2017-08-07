Драка сборных России и Канады стенка на стенку. Видео

Сегодня олимпийская сборная России обыграла команду Канады со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. По ходу встречи игроки российской и канадской команд устроили драку стенка на стенку.

Инцидент произошел после того, как игрок североамериканской команды столкнул сопернику возле скамейки. Партнеры россиянина сразу же вступились за него.

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