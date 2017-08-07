Драка сборных России и Канады стенка на стенку. Видео

Сегодня олимпийская сборная России обыграла команду Канады со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. По ходу встречи игроки российской и канадской команд устроили драку стенка на стенку.
Инцидент произошел после того, как игрок североамериканской команды столкнул сопернику возле скамейки. Партнеры россиянина сразу же вступились за него.
Жара в Сочи: Россия и Канада подрались в формате 5 Х 5 //
Драка на курорте: Россия и Канада это всегда серьезно
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Зенька
Туда бы Артюхина-один бы всю пятёрку уложил... Фины знают)
01:01
Jean4
Какая же это драка, так возня. Даже краги никто не сбросил.
00:00