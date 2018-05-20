Дон Черри: "Тампа-Бэй" обыграла "Вашингтон" благодаря Василевскому"

Хоккейный эксперт Дон Черри поделился мнением об игре вратарей в Кубке Стэнли. Он отметил выступления голкипера "Тампы-Бэй" Андрея Василевского.

- Я всегда говорил, что в плей-офф вам нужен парень (в воротах), - цитирует эксперта Sportsnet. - "Тампа-Бэй" никак не должна была выигрывать два матча, но он (Андрей Василевский) сделал это. Он стоял на голове. И Марк-Андре Флери делал то же самое. Он украл матч для "Вегаса". Они не должны были побеждать, но Флери украл победу у соперников. Он настоящий мужик.

Минувшей ночью "Тампа-Бэй" обыграла "Вашингтон" (3:2) и повела в серии с аналогичным счетом. Василевский был признан второй звездой дня.