Дон Черри: "Нелепо, что Якушев есть в Зале хоккейной славы, а победителя Суперсерии Хендерсона там нет"

Хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал принцип подбора игроков, которые включаются в Зал хоккейной славы. Он считает, что Пол Хендерсон больше заслужил быть там, чем Александр Якушев и Владислав Третьяк.

- Я за игроков и думаю только о том, чтобы они зарабатывали больше денег, - цитирует эксперта CBC. - Поэтому у меня нет вопросов к присутствию в Зале славы Гэри Беттмэна (комиссионера НХЛ - прим. "СЭ"). ОН делает деньги для парней. Да, я много "воюю" с НХЛ, но проблемы в этом я не вижу. Но я расстроен включением Якушева. Нелепо, что он там есть, а Хендерсона нет. То, что он делал в России (в матчах Суперсерии - прим. "СЭ"). Но включить двух проигравших (Якушева и Владислава Третьяка - прим. "СЭ") и включить канадского победителя? Может, это звучит жестко, но это мое мнение.