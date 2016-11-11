Дмитрий Курбатов: "Ждем на Международном форуме Гретцки и Мессье"

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов на пресс-конференции, приуроченной к Международному хоккейному форуму, рассказал, какие высокие гости ожидаются на форуме. Он добавил, что будет уделено большое внимание развитию клубного хоккея.

– Изначально была такая идея: в рамках празднования 70-летия нашего хоккея мы приглашаем много гостей, которые являются ключевыми фигурами в своих национальных федерациях и международных федерациях. Грех было не воспользоваться такой возможностью. Форум посвящен стратегии современного хоккея. Параллельно будет проходить тренерский семинар и отдельная сессия, касающаяся новых технологий. Мы уделим большое внимание развитию клубного хоккея. Здесь много тем для обсуждения: как сделать так, чтобы клубный хоккей динамично развивался, готовил новых игроков для сборной. Здесь, около музея, будет каток, на котором будет много событий, например, матч звезд хоккейной лиги, сыграют женские сборные, ветераны, будет Кубок легенд. Это будет место притяжения людей, которым небезразличен хоккей.

Ждем в гости на форум зарубежных звезд, например, Эспозито. Обговариваются детали приезда Гретцки и Мессье, поэтому форум будет интересный, представительный и принесет пользу хоккею. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)