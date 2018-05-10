Дмитрий Чирков: "Пропустить две шайбы от Путина не стыдно"

Вратарь сборной Ночной хоккейной лиги Дмитрий Чирков подвел итоги гала-матча против сборной "Легенд хоккея". Игра прошла в Сочи, "Легенды хоккея" победили со счетом 12:7, 5 шайб забросил Президент РФ Владимир Путин.

- Мне очень сложно передать эмоции словами. Просто какое-то невероятное чувство испытываю, - цитирует официальный сайт Ночной хоккейной лиги Чиркова. - Еще пару лет назад не мог и представить, что буду играть против Президента России. Спасибо организаторам за такой чудесный подарок.

- Когда узнали, что вас утвердили в качестве голкипера на гала-матч?

- Еще в апреле говорили, что мою кандидатуру рассматривают. А об участии узнал накануне. Это большая честь – представлять команду "Кировец" и Республику Башкортостан.

- Каково это – играть против команды Легенд Хоккея, Президента России?

- Честно старался не пропустить. Но шанса практически не было (улыбается). Владимир Владимирович забросил две шайбы. Наверное, не стыдно от такого хоккеиста пропустить две. Президент меня обнял, приободрил. Невероятно! Нервничал ли я? Было немного. Я же не каждый день играю в таком статусном матче.

- Что тренеры говорили?

- Наш тренер в этой игре – Игорь Бахмутов, генеральный директор Ночной Лиги – сказал, чтобы не поддавались соперникам, потому что Легенды Хоккея этого не любят. Надо играть естественно и легко.

- Участие в гала-матче придаст вам дополнительных эмоций?

- Это память на всю жизнь. К этому надо стремиться. Конечно, мне и повезло тоже. Хоккей стал не просто увлечением, а смыслом жизни. Спасибо всем, моей команде "Кировец", всем кто занимается Ночной Лигой в Башкирии. Без них бы меня здесь не было.