Дмитрий Чернышенко: "После прошлогоднего результата Кубка Первого канала ждем только победы"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко считает, что неудачный результат на Кубке Первого канала в сезоне-2015/16 мотивирует сборную России на победу. Этап Евротура пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. В прошлом году российская сборная заняла последнее место.

– Прошлогодний результат нас "воодушевил", поэтому мы хотим только победы, – цитирует ТАСС Чернышенко. – В этой ситуации я могу рассуждать как простой болельщик.

На данный момент Россия лидирует в турнирной таблице Евротура этого сезона, выиграв все три игры на Кубке "Карьяла".