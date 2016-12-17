Дмитрий Чернышенко: "Первый канал принял правильное решение, не показав матч России и Чехии"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поддерживает решение Первого канала не показывать матч российского этапа Евротура Россия – Чехия (5:1), сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Канал отказался транслировать игру из-за низких рейтингов, и трансляцию поединка взял на себя "Матч ТВ", показав игру с третьего периода. Ранее стало известно, что Первый канал не будет показывать и встречу России с Финляндией.

– То, что телевидение становится более фрагментированным, – это факт, – сказал Чернышенко. – И то, что коллеги приняли такое решение, посоветовавшись с нами, – я бы их в этом смысле поддержал. И перестал бы цитировать какие-то эмоциональные выбросы. Потому что общественно-политические каналы должны показывать спортивные события самого крупного калибра: открытие олимпийских игр, финал чемпионата мира и так далее.

Специализированные спортивные каналы показывают специализированный спортивный контент. Невозможно сравнивать ни аудитории, ни направление каналов. Я считаю, что Первый канал принял не как кому-то кажется непопулярное решение, но оно абсолютно правильное и честное в отношении телевидения как бизнеса, как жанра, как средства коммуникации со зрителем.