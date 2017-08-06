Дэйв Кинг: "Турниры в России крайне важны для становления олимпийской сборной Канады"

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг выразил мнение, что предсезонные турниры в Сочи и Санкт-Петербурге крайне важны для становления национальной команды перед Олимпийскими играми 2018 года.

Канадцы принимают участие в соревнованиях в Сочи (5-9 августа) и выступят в Санкт-Петербурге (14-17 августа). Также они сыграют на Кубке Первого канала в декабре в Москве.

- У нас 23 игрока на турнире в Сочи, еще 22 других хоккеиста приедут на турнир в Санкт-Петербург. Именно из этих ребят мы отберем 15-16 человек, которые поедут на Олимпиаду, - приводит ТАСС слова Кинга. - Эти турниры крайне важны для оценки и становления нашей сборной.

Напомним, что сборная Канады по хоккею выиграла две последние Олимпиады - в Ванкувере и Сочи. Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.