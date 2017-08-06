09:33 6 августа | Хоккей

Дэйв Кинг: "Сборная России – главный фаворит в борьбе за золото Олимпиады"


Тренер сборной Канады Дэйв Кинг считает, что Россия будет представлена сильной командой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, несмотря на то, что на Играх не выступят игроки из НХЛ. Специалист, работавший в магнитогорском "Металлурге" и "Локомотиве", отметил богатый опыт главного тренера сборной России Олега Знарка.

– Российская команда будет сильной, даже без игроков НХЛ. У России есть хорошая лига КХЛ, в которой много отличных хоккеистов, – цитирует ТАСС Кинга. – У этой сборной есть тренер Олег Знарок, который имеет богатый опыт выступлений на международной арене. Вероятно, сборная России является главным фаворитом в борьбе за золото Олимпиады.

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http://tass.ru/sport/4465074

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