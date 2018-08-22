"Давос" победил минское "Динамо" на кубке ЛЖД

"Давос" обыграл минское "Динамо" в матче кубка Латвийской железной дороги - 6:4 (2:2, 4:1, 0:1).
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Кубок Латвийской железной дороги
"Давос" (Давос) - "Динамо" Мн (Минск) - 6:4 (2:2, 4:1, 0:1)
Голы: Парфеевец - 2 (Китаров), 4:58 - 0:1. Нюгрен - 1 (бол., Амбюль), 6:51 - 1:1. Уиркош - 2 (Китаров, Пулккинен), 12:31 - 1:2. Корви - 2 (Юнг), 18:51 - 2:2. Принс - 3 (Амбюль), 23:15 - 3:2. Принс - 4 (бол., Корви, Дю Буа), 25:21 - 4:2. Принс - 5 (бол., Дю Буа, Корви), 32:15 - 5:2. Принс - 6 (Корви), 34:15 - 6:2. Костицын - 2, 35:46 - 6:3. Костицын - 3 (Степанов, Павлович), 59:43 - 6:4.
Вратари: ван Поттельберге - Энрот.
Судьи: Гришкевич, Одиньш.
22 августа. Рига. Арена Рига.
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