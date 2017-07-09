Дацюк провел Путина по новому спорткомплексу в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс "Дацюк-Арена" в Екатеринбурге и познакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который планируется построить в городе, сообщает ТАСС. В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк, в честь которого он был назван.

Главе государства рассказали об истории строительства объекта, а также о том, какие занятия здесь проводятся и какие для этого есть возможности. Путин посмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок как маленьких детей, так и опытных юниоров. В классе для теоретической подготовки ему показали видеозаписи тренировок, также он по просьбе детей оставил свой автограф на клюшке.

После этого президенту показали макет спортивно-образовательного кластера, который будет построен в новом микрорайоне Екатеринбурга - Солнечный. Здесь будет реализован полный цикл мероприятий по обучению детей, в том числе в детском саду, школе, а также будут проводиться занятия в бассейне и на хоккейных площадках. В перспективе здесь планируется создать сборную из наиболее одаренных юных хоккеистов Свердловской области. "Хороший проект", - оценил презентацию Путин.

В заключение он встретился с игроками любительской команды "Неоплан". Они поблагодарили президента за поддержку, которая была оказана их команде.

Комплекс "Дацюк-Арена" построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "Неоплан" в Ночной хоккейной лиге в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Свое название арена получила в честь бывшего хоккеиста сборной России Павла Дацюка, начинавшего свой путь в спорте в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Юность", на месте которой и построен новый комплекс.

В этом современном хоккейном центре общей площадью 6 тыс. квадратных метров обучаются 600 юных спортсменов. Комплекс поделен на две функциональные зоны. Первая - зона ледовых полей, одно из них используется для обучения катанию детей от четырех лет и для персональных тренировок. Вторая зона - учебно-тренировочная, в ней находятся класс теории, специализированный хоккейный тренажерный зал, большой зал для занятий общей физической подготовкой, два малых бросковых зала.