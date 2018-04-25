ЦСКА – обладатель "Кубка Газпром нефти"

25 апреля в Омске завершился XII Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ "Кубок Газпром нефти". Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы стал ЦСКА, одержавший в финальном матче победу по буллитам над "Салаватом Юлаевым" со счетом 5:4. Свидетелями этого стали свыше семи тысяч зрителей, наблюдавших за игрой с трибун "Арены Омск".

В 2018 году участие в "Кубке Газпром нефти" приняли 26 клубов из шести стран: Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Впервые в турнире сыграли немецкая команда "Юнгадлер Маннгейм" и владивостокский "Адмирал". Традиционно матчи проходили в двух городах – Сочи и Омске. Поединки группы "Запад" принимали Дворец спорта "Большой" и Ледовый дворец "Айсберг", а "Востока" – "Арена Омск".

На матче открытия в Омске присутствовали более 10 тысяч болельщиков, в Сочи на трибунах собрались свыше 8,5 тысячи зрителей. Все матчи турнира были показаны в прямом эфире на канале YouTube. Финал группы "Запад" между ЦСКА и столичным "Динамо" комментировали чемпион мира по хоккею Алексей Яшин и комментатор Денис Казанский.

Впервые в 2018 году на матчах "Кубка Газпром нефти" была использована современная система цифровой хоккейной аналитики. Разработанная российскими специалистами программа базируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного зрения и методах анализа больших данных. С ее помощью были оцифрованы все действия игроков в финалах групп и финале – ускорения и перемещения, физические пики и спады, броски и передачи. Полученные данные использовались комментаторами для работы в прямом эфире трансляции финала на КХЛ ТВ. В дальнейшем, все игроки и тренеры команд получат доступ к профессиональной статистике турнира.

"На протяжении пяти дней турнира мы наблюдали за бескомпромиссной борьбой, фантастической самоотдачей юных хоккеистов и их неподдельными эмоциями. Для игроков очень важно, что на "Кубке Газпром нефти" все по-взрослому: высокий уровень организации матчей, огромное количество болельщиков на трибунах, общение с журналистами. Не сомневаюсь, что многие участники турнира сделают выбор в пользу профессионального хоккея. Мы же будем стремиться к тому, чтобы "Кубок Газпром нефти" по прежнему был главным ежегодным событием детского хоккея не только в нашей стране, но и на всем континенте", – отметил председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.