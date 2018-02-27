Чемпионат Белоруссии заинтересован в приглашении перспективных россиян

Исполняющий обязанности спортивного директора федерации хоккея Белоруссии Владислав Клочков считает, что в чемпионате этой страны должны играть больше россиян. В приглашении хоккеистов из России функционер видит больше положительных моментов, чем отрицательных.

– Мы хотим у нас видеть как можно больше перспективных россиян, которые не попадают в КХЛ и у которых нет шансов туда пробиться, которые играют в ВХЛ, может быть, МХЛ, – приводит "Прессбол" слова Клочкова. – В чемпионате Белорусси они могут пригодиться. Почему бы нам не открыть двери для россиян? Это дружественное нам государство. У нашей страны с ним много общего. Вот, тот же Андрей Степанов​ – игрок, который однажды приехал из России. Хватает, впрочем, и других примеров. Так что вижу больше положительных моментов в том, если мы станем активно привлекать в Белоруссию россиян.