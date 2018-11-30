Чемпион ОИ-1998 Мартин Прохазка продал свою медаль из-за долгов

Олимпийский чемпион Зимних Игр в Нагано 1998 года Мартин Прохазка сообщил о продаже своей золотой медали. Такое решение он объяснил тем, что ему срочно понадобились деньги на погашение долгов перед мошенниками.

"Не понимаю, как так получилось. Я продал медаль другу, в честности которого не сомневался. Он говорил, что она останется у него и будет храниться в его коллекции. Это случилось год и четыре месяца назад. Теперь у меня дома медалей нет. Я не знаю ее дальнейшую судьбу, и тут уже ничего не поделать. Я попал в неприятную ситуацию, когда заимствовал крупную сумму. Большую часть я уже вернул, но остаток вырос из-за процентов. К сожалению, я стал жертвой людей, которые обманывают. Мне нужно было около четырех с половиной миллионов крон, чтобы купить дом, но я связался с мошенниками", - цитирует игрока isport.cz.

Согласно сведениям, которыми располагает издание, долг бывшего хоккеиста составляет 18 миллионов крон (около 54 миллионов рублей).

Мартин Прохазка известен по своим выступлениям в омском "Авангарде" в начале нулевых. Также ему довелось провести два сезона в НХЛ в "Торонто" и "Атланте".