Чемпион мира Сапрыкин удивлен, что из-за его поведения самолет Сочи - Москва сел в Воронеже

Бывший хоккеист ЦСКА и чемпион мира Олег Сапрыкин​ недоумевает, почему посадили в Воронеже самолет, который летел из Сочи в Москву. 37-летний спортсмен отметил, что не заходил в кабину пилота, а только участвовал в словесном конфликте с одним из пассажиров.

– Был словесный конфликт. Но при этом никто не вставал со своих мест. Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила.

– То есть, в кабину вы не рвались, но при этом вам сделали замечание?

– Да, а потом посадили борт. Причем, я даже не мог предположить, что это случилось из-за меня. Может быть, мы действительно громко себя вели. Возможно, не исключаю этого, я грубо отреагировал на чье-то замечание, но никаких драк не было даже близко.

– Кто, на ваш взгляд, принял решение об экстренной посадке?

– Насколько я знаю, такое решение всегда принимает пилот. Когда нас встретила полиция, нам с женой сообщили информацию о том, что самолет приземлился из-за массовой драки на борту. Пилот сообщил, что дралось 10 человек.

"Я никого не трогал и не бил". Олег Сапрыкин – о внезапной посадке рейса "Сочи-Москва" в Воронеже