Борис Михайлов: "Что же вы все смотрите на Канаду!? Своими надо гордиться"

Легендарный нападающий сборной СССР Борис Михайлов, вспоминая Суперсерию-1972, в интервью "СЭ" отметил, что в советском хоккее хватало великих защитников. По его словам, именном их, а не канадцев нужно впоминать и ставить в пример.

– Как относитесь к тому, что в нашей стране после поражения почти не говорили о Суперсерии?

– После нашей победы в канадской части все были шокированы. И уже в Москве все посчитали, что мы обязаны выиграть. Когда пропустили шестой гол в последней игре, мы сидели и не понимали, как это случилось. А то, что шумиха сразу спала, нам было на руку: не было разбора, оргвыводов. Да и кто же говорит о плохом? Канадцы же тоже никогда не вспоминают ни о Кубке Вызова-1979, и о Кубке Канады-1981. Потому что они их проиграли.

– Не жалеете, что ни разу на льду не встретились с Бобби Орром? Для канадцев этот хоккеист – второй после Гретцки.

– Нет. Он был в составе делегации, но он не играл – у него было травмировано колено. А то, кем они его считают – пусть сами разбираются. Что же вы все смотрите на Канаду!? У нас своих защитников великих сколько. Те же Фетисов, Гусев, Ляпкин, Касатонов. Море их. Вот кем надо гордиться! Да, у них был Бобби Орр. А у нас Саша Гусев.

Полное интервью Бориса Михайлова