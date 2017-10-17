Болельщики шведского клуба написали оскорбления в адрес погибшего вратаря "Локомотива"

Болельщики шведского клуба "Ферьестад" перед матчем против ХВ-71 написали в туалете арены оскорбления в адрес погибшего вратаря Стефана Лива. Голкипер ранее защищал цвета ХВ-71 и "Локомотива", а погиб вместе со всей командой ярославцев 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе.

Гендиректор "Ферьестада" Стефан Ларссон заявил, что с фанатами проведена беседа, они не знают, кто автор этих надписей.

В марте болельщики "Ферьестада" уже оскорбляли память голкипера кричалками.

Олимпийский чемпион-2006 Стефан Лив перешел в "Локомотив" перед началом сезона-2011/12 из "Сибири". 7 сентября команда разбилась на самолете по пути на матч с минским "Динамо". После падения выжили лишь бортинженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов, однако последний скончался в больнице от полученных травм.