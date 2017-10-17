17:35 | Хоккей

Болельщики шведского клуба написали оскорбления в адрес погибшего вратаря "Локомотива"

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Болельщики шведского клуба "Ферьестад" перед матчем против ХВ-71 написали в туалете арены оскорбления в адрес погибшего вратаря Стефана Лива. Голкипер ранее защищал цвета ХВ-71 и "Локомотива", а погиб вместе со всей командой ярославцев 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе.

Гендиректор "Ферьестада" Стефан Ларссон заявил, что с фанатами проведена беседа, они не знают, кто автор этих надписей. 

В марте болельщики "Ферьестада" уже оскорбляли память голкипера кричалками.

Олимпийский чемпион-2006 Стефан Лив перешел в "Локомотив" перед началом сезона-2011/12 из "Сибири". 7 сентября команда разбилась на самолете по пути на матч с минским "Динамо". После падения выжили лишь бортинженер Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов, однако последний скончался в больнице от полученных травм.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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№18-49

Так уж сколько времени прошло. Чем он их до сих пор достает?

17:45