Белоруссия, Польша, Украина и страны Балтии обсуждают создание единой лиги

Федерации хоккея Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины заинтересованы в создании новой лиги, сообщает "Белта" со ссылкой на председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) Геннадия Савилова. По его словам, стороны договорились создать рабочую группу для проработки данного вопроса.

- Не упустили такой хорошей возможности собрать всех вместе и обсудить пути развития хоккея, - сказал Савилов. - Прекрасно понимаем, что хоккейные клубы находятся в разных условиях в нашем регионе. Сегодня договорились создать рабочую группу, которая будет в дальнейшем прорабатывать организацию совместных соревнований. На создание лиги может уйти достаточно много времени, все зависит от возможностей и желания клубов, но это поможет развитию хоккея во всех шести странах. Белоруссия прежде всего заинтересована в развитии молодых игроков, и матчи с польскими, украинскими, латвийскими клубами на регулярной основе в одном турнире этому могут способствовать.