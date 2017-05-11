"Барыс" сообщил о назначении Шопобаева на пост президента клуба

Аскар Шопобаев стал новым президентом "Барыса", сообщается на официальном сайте клуба. На этом посту он сменил Александра Корешкова.

– 11 мая по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с президентом ХК "Барыс" Александром Корешковым. Решением попечительского совета на должность президента был назначен Аскар Шопобаев, – говорится в заявлении.

Шопобаев с 2010 по 2015 годы возглавлял "Алматы" и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Корешков занимал пост президента "Барыса" с марта 2015 года.

В прошедшем сезоне "Барыс" дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступил магнитогорскому "Металлургу".